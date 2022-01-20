Во Франции могут запретить ношение хиджаба во время спортивных соревнований

Сенат Франции принял поправку в законопроект на запрет ношения хиджаба во время спортивных соревнований.

«Если ношение хиджаба не будет прямо запрещено, мы можем увидеть появление общественных спортивных клубов, пропагандирующих определённые религиозные символы», — приводит текст поправки The Independent.

Кроме того, по мнению французских законодателей, хиджаб представляет потенциальную угрозу безопасности для тех, кто носит его во время занятий спортом.

Напомним, запрет на ношение хиджаба действует на соревнованиях под эгидой Французской футбольной федерации (FFF). Он также будет работать во время летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Ранее «Локомотив» отреагировал на скандальный пост ЦСКА мемом с котами.