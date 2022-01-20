«Локомотив» отреагировал на скандальный пост ЦСКА мемом с котами

Пресс-служба московского «Локомотива» с юмором отреагировала на скандальный пост столичного ЦСКА в соцсетях по поводу перехода в стан армейцев полузащитника сборной Турции Юсуфа Языджи.

В комментариях к посту с извинениями главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой в Twitter-аккаунт «Локомотива» опубликовал мем с котами, которые смотрят в камеру и просят девушку по имени Наташа не вставать с кровати.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба игроку была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, которые были ответственны за публикацию видео.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее телеведущая Виктория Боня назвала беспределом и хамством по отношению к женщинам скандальный пост ЦСКА.