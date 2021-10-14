Бузова: Губерниев меня ненавидит с моего брака с Тарасовым

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как к ней относится комментатор Дмитрий Губерниев.

«Меня подставили. Я не знала, что он там будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень ещё тогда обо мне отзывался», — цитирует Бузову mk.ru.

Напомним, что Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила комментатора в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё не является мужчиной. Позднее Губерниев извинился перед певицей.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от Бельгии на старте Евро-2020.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) организовал для судей Российской премьер-лиги (РПЛ) и их ассистентов двухдневный сбор.