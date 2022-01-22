Избитый в Мексике Тактаров дал ЦУ российским туристам перед поездкой в Латинскую Америку

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров обратился к подписчикам после инцидента в Мексике.

«Я абсолютно уверен, вы справитесь с проблемами по-российски, но здесь есть те, что действуют исподтишка. В целом народ добрый, и помогут во многих ситуациях. Но есть группы, которые чувствуют безнаказанность. Осторожнее», — написал Тактаров в своём Instagram.

Он также поблагодарил своих поклонников за поддержку и оказанное внимание. Тактаров дал понять, что уже чувствует себя нормально, «все раны затянулись».

Инцидент произошёл больше недели назад. Тактаров до сих пор находится в Мексике. Российский боец смешанных единоборств заступился за девушку, у которой возник конфликт с охраной местного отеля.

Ранее студент, подозреваемый по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, назвал причину потасовки.