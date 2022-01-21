Экс-чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров был избит в Мексике.

Об этом рассказал сам Тактаров в Telegram-канале журналиста Александра Лютикова.

История произошла больше недели назад, но Тактаров до сих пор находится в Мексике. После возвращения в Россию первым делом он собирается поехать «подлечить нервы» на курорты Дагестана, написал журналист.

Уточняется, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник конфликт с охраной местного отеля.

Ранее студент, подозреваемый по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, назвал причину потасовки.