Экс-чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров был избит в Мексике.
Экс-чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом рассказал сам Тактаров в Telegram-канале журналиста Александра Лютикова. 

История произошла больше недели назад, но Тактаров до сих пор находится в Мексике. После возвращения в Россию первым делом он собирается поехать «подлечить нервы» на курорты Дагестана, написал журналист.

Уточняется, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник конфликт с охраной местного отеля.

Ранее студент, подозреваемый по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, назвал причину потасовки.

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