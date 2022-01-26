На ОИ-2022 будет продолжена традиция раздачи презервативов спортсменам

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине продолжит раздавать средства контрацепции участникам турнира.

«Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять соответствующее количество презервативов людям», — сообщает Reuters.

Напомним, что на Олимпиаде будет действовать правило, согласно которому спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Им запрещаются любые виды физических контактов.

Ранее сообщалось, что на ОИ-2022 выявили 13 новых случаев коронавируса.