На ОИ-2022 будет продолжена традиция раздачи презервативов спортсменам
- AP
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«Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять соответствующее количество презервативов людям», — сообщает Reuters.
Напомним, что на Олимпиаде будет действовать правило, согласно которому спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Им запрещаются любые виды физических контактов.
Ранее сообщалось, что на ОИ-2022 выявили 13 новых случаев коронавируса.