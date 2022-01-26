На ОИ-2022 будет продолжена традиция раздачи презервативов спортсменам

Короткая ссылка
Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине продолжит раздавать средства контрацепции участникам турнира.
На ОИ-2022 будет продолжена традиция раздачи презервативов спортсменам
  • AP
  • © Andy Wong

«Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять соответствующее количество презервативов людям», — сообщает Reuters.

Напомним, что на Олимпиаде будет действовать правило, согласно которому спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Им запрещаются любые виды физических контактов.

Ранее сообщалось, что на ОИ-2022 выявили 13 новых случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить