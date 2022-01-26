На ОИ-2022 выявили 13 новых случаев коронавируса

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На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
На ОИ-2022 выявили 13 новых случаев коронавируса
  • AP
  • © Jae C. Hong

По информации оргкомитета, 25 января в Китай прибыло 334 человека, из них 54 человека — это спортсмены и официальные лица. 13 прибывших сдали положительный тест на коронавирус.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. 25 января президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с российскими олимпийцами перед их отправкой в Китай.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

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