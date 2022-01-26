На ОИ-2022 выявили 13 новых случаев коронавируса

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации оргкомитета, 25 января в Китай прибыло 334 человека, из них 54 человека — это спортсмены и официальные лица. 13 прибывших сдали положительный тест на коронавирус.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. 25 января президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с российскими олимпийцами перед их отправкой в Китай.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.