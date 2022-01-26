Авербух: это трагедия для Коляды, Олимпиада могла стать последней в его карьере

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Это трагедия для самого Коляды. Очень серьёзный удар по спортсмену, для которого это Олимпиада могла стать последней. Не могу сказать, что это большая потеря для сборной», — цитирует Авербуха Sport24.

Он добавил, что в команде у мужчин хорошая взаимозаменяемость. По мнению хореографа, Евгений Семененко без потерь может заменить Коляду.

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко.

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