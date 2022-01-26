Вайцеховская: не предоставить аккредитацию Жук на ОИ-2022 — решение спорное

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с непредоставлением аккредитации тренеру Ирине Жук на Олимпийские игры в Пекине.
Вайцеховская: не предоставить аккредитацию Жук на ОИ-2022 — решение спорное
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  • © Carl Court

«Единственный российский тренер по фигурному катанию, реально пострадавший от правила «один спортсмен — один тренер», — это Ирина Жук, которая вместе с Александром Свининым на протяжении очень многих лет тренирует двукратных чемпионов России Александру Степанову и Ивана Букина», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она также добавила, что состав олимпийской сборной (с тренерской точки зрения) сложился на редкость благоприятно для спортсменов.

«Не предоставить на этом фоне аккредитацию Ирине Жук — тренеру, которого, если мне не изменяет память, уже прокатывали мимо ОИ раза три, — решение, мягко говоря, спорное, чтобы не сказать неприличное», — добавила Вайцеховская.

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