Ягудин: замена Коляды на Семененко ничего не решает

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Ягудин: замена Коляды на Семененко ничего не решает
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Замена Коляды на Семененко в глобальном смысле ничего не решила, в личном первенстве наши одиночники особенно и не претендовали на медали», — цитирует Ягудина ТАСС.

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко. Коляда занял второе место на чемпионате России, но позже снялся с чемпионата Европы из-за травмы.

Ранее Мишин заявил, что Коляда подхватил коронавирус в самый неподходящий момент.

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