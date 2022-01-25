Ягудин: замена Коляды на Семененко ничего не решает

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Замена Коляды на Семененко в глобальном смысле ничего не решила, в личном первенстве наши одиночники особенно и не претендовали на медали», — цитирует Ягудина ТАСС.

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко. Коляда занял второе место на чемпионате России, но позже снялся с чемпионата Европы из-за травмы.

Ранее Мишин заявил, что Коляда подхватил коронавирус в самый неподходящий момент.