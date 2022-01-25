Мишин: Коляда подхватил коронавирус в самый неподходящий момент

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на положительный тест на коронавирус своего ученика Михаила Коляды.
Мишин: Коляда подхватил коронавирус в самый неподходящий момент
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Момент очень тяжёлый, и неочевидно, что сейчас нужно что-то говорить. Он подхватил коронавирус в самый неподходящий момент», — цитирует Мишина РИА Новости.

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко.

Ранее Роднина заявила, что с Колядой или без — российским фигуристам сложно бороться за медали ОИ-2022.

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