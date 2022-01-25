Роднина: с Колядой или без — российским фигуристам сложно бороться за медали ОИ-2022

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления сборной России в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине (Китай).
Роднина: с Колядой или без — российским фигуристам сложно бороться за медали ОИ-2022
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«С Колядой или без — российским фигуристам сложно бороться за медали на Олимпиаде. Но в чём прелесть спорта: лидер может сорваться, а юниор — выскочить», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко. Таким образом, в составе сборной России выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

Ранее сообщалось, что Базин и его тренер сдали положительные тесты на коронавирус в Красноярске.

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