Роднина: с Колядой или без — российским фигуристам сложно бороться за медали ОИ-2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления сборной России в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«С Колядой или без — российским фигуристам сложно бороться за медали на Олимпиаде. Но в чём прелесть спорта: лидер может сорваться, а юниор — выскочить», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко. Таким образом, в составе сборной России выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

Ранее сообщалось, что Базин и его тренер сдали положительные тесты на коронавирус в Красноярске.