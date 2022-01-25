«Матч ТВ»: Базин и его тренер сдали положительные тесты на коронавирус в Красноярске

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Фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду в паре с Елизаветой Худайбердиевой, сдал положительный тест на коронавирус на предолимпийском сборе в Красноярске.
«Матч ТВ»: Базин и его тренер сдали положительные тесты на коронавирус в Красноярске
  • Gettyimages.ru

По информации «Матч ТВ», помимо Базина, коронавирусом также заразился его тренер Денис Самохин. 

Пара Худайбердиева — Базин и их наставник находятся в Красноярске, где тренируется вся сборная России по фигурному катанию. Дуэт является первым запасным на Олимпиаду в танцах на льду.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Вся сборная России по фигурному катанию готовится к турниру в Красноярске.

Ранее сообщалось, что тренер из штаба Мишина сдал положительный тест на коронавирус.

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