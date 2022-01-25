СЭ: тренер из штаба Мишина сдал положительный тест на коронавирус

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Специалист из тренерского штаба Алексея Мишина сдал положительный тест на коронавирус на предолимпийском сборе в Красноярске.
СЭ: тренер из штаба Мишина сдал положительный тест на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на своего источника.

Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус из состава сборной России был исключён подопечный Мишина Михаил Коляда. Его заменит другой ученик специалиста, Евгений Семененко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Вся сборная России по фигурному катанию готовится в Красноярске, откуда отправится на Игры.

Ранее Роднина прокомментировала замену Коляды на Семененко в составе сборной России на ОИ-2022.

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