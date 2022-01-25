Роднина прокомментировала замену Коляды на Семененко в составе сборной России на ОИ-2022
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«Огромное сожаление. Что касается Семененко, он будет дебютантом на крупных соревнованиях. Хорошо, что у нас есть кем заменить заболевшего спортсмена», — цитирует Роднину «Чемпионат».
Она также отметила, что в 2014 году в мужском одиночном катании некем было заменить Евгения Плющенко, который по ходу Олимпиады в Сочи получил травму и не выступил в индивидуальном первенстве.
Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко.
Ранее Урманов заявил, что Семененко — первый запасной, поэтому всегда должен быть во всеоружии.