Роднина прокомментировала замену Коляды на Семененко в составе сборной России на ОИ-2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Огромное сожаление. Что касается Семененко, он будет дебютантом на крупных соревнованиях. Хорошо, что у нас есть кем заменить заболевшего спортсмена», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Она также отметила, что в 2014 году в мужском одиночном катании некем было заменить Евгения Плющенко, который по ходу Олимпиады в Сочи получил травму и не выступил в индивидуальном первенстве.

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко.

Ранее Урманов заявил, что Семененко — первый запасной, поэтому всегда должен быть во всеоружии.