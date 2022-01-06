Пение Медведевой, решение Исинбаевой, погружение Карпина и помолвка Йохауг: околоспортивные события недели

Елена Исинбаева решила уйти из социальных сетей, а Евгения Медведева приняла участие в музыкальной эстафете к Олимпийским играм-2022. Тереза Йохауг объявила о помолвке, а телеканал «Матч ТВ» оригинально поздравил зрителей с Новым годом. Британский писатель Джонатан Уилсон выпустил художественный роман о прославленном советском нападающем Эдуарде Стрельцове, а Валерий Карпин погрузился в Красное море в поисках российского футбола. Об этих и других околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Не один дома с «Матч ТВ»

В преддверии Нового года «Матч ТВ» выпустил два поздравительных ролика: первый — в стиле культового фильма «Один дома», а второй — в виде ответа хейтерам из социальных сетей.

Авторы первого видео обыграли знаменитую сцену из фильма, где Кевин Маккалистер имитирует шумную вечеринку, чтобы отпугнуть воров. В роли юного хозяина дома выступил корреспондент Дмитрий Занин, а на одной из картонных фигур, которые двигаются под музыку в доме, оказался изображён комментатор Дмитрий Губерниев. В финале, когда злоумышленники уезжают, в дом к Кевину-Занину врывается группа ведущих «Матча», и вечеринка начинается по-настоящему.

«Ты не останешься один дома с «Матч ТВ», — подписали ролик в соцсетях телеканала.

Занин в Instagram рассказал о подробностях съёмки, в частности, что ему пришлось долго ждать, когда запечатлят разные планы и сцены без его участия.

«Ты просто ходишь и ждёшь всю дорогу. А когда вызывают, встаёшь и минут 30 стоишь — придумывают свет, какие-то движухи, повороты камеры. Ты просто стоишь. И вот уже всё, и все готовы снимать, и тут начинаю моросить я: то улыбаюсь неестественно, то с траектории движения сбиваюсь, то «недостаточно упиваюсь музыкой». И всё это глубокой ночью», — рассказал журналист.

Во втором видео снялся ведущий программы «Все на Матч» Карен Адамян. По сценарию он приходит к девушке, которая пишет нелестные комментарии в соцсетях в адрес телеканала. Даже на дверях у неё написано «Хейтер «Матч ТВ». Адамян показывает ей сделанные вручную плакаты о том, как канал меняется в лучшую сторону и что зрители смогут увидеть в новом году, в частности трансляции английской премьер-лиги и боёв UFC.

«Всё это круто, но это не чудеса. Главное чудо — это ты, дорогой зритель. Даже если пишешь про нас гадости. Мы меняемся ради тебя и вместе делаем спорт интереснее», — говорится в обращении.

Медведева в клипе к Олимпиаде-2022

В свою очередь, Евгения Медведева снялась в клипе китайского телеканала CGTN, посвящённом Олимпийским играм-2022 в Пекине. Ролик снят в форме музыкальной эстафеты под названием «Вместе ради общего будущего». В нём собрана целая россыпь звёзд — и не только спорта — со всего мира, которые исполняют строчки одной песни на разных языках.

Россиянка в клипе рассекает на коньках на одном из самых больших катков мира, на ВДНХ, и поёт. Помимо неё в ролике появляется легендарная китайская пара фигуристов Цинь Пан и Тун Цзян.

Двукратная чемпионка мира подчеркнула, что для неё стать частью этого проекта — большая честь.

«Очень жду зимние Игры! Олимпиада — большой праздник! Всем мира!», — написала она в Instagram.

А оргкомитет ОИ анонсировал элементы церемоний награждения медалистов грядущей Олимпиады. У многих спортсменов вызвало восторг оригинальное решение с букетами, которые вручаются призёрам наряду с медалями: они будут вязаными. Такие букеты не завянут и останутся спортсменам на долгую память.

Роман о Стрельцове от британского писателя

Известный британский футбольный эссеист и писатель Джонатан Уилсон выпустил новую книгу — роман «Стрельцов», который посвящён легендарному советскому футболисту. Однако не стоит ожидать от неё каких-то новых фактов из жизни спортсмена, ведь это не биографическое произведение, а художественное.

В описании книги на сайте издательства Blizzard произведение названо «историей о любви болельщиков и известности, алкоголе и паранойе, двух людях, способных смотреть на мир только через призму футбола». При этом вспоминается история с арестом прославленного форварда незадолго до чемпионата мира-1958.

Уилсон известен в России книгами «Революция на газоне. Книга о футбольных тактиках» и «Непробиваемые. Истории о лучших вратарях мира».

Зависла на 17 минут

Накануне Нового года интернет буквально «взорвало» видео из Казани, где в перерыве хоккейного матча два эксперта разбирают игру местного «Ак Барса», а девушка рядом с ними молчит и улыбается на протяжении целых 17 минут. Прямая трансляция шла на странице клуба в соцсети «Вконтакте» и на телеканале ТНВ, а для интернета запись ускорили и сжали в 40 секунд.

Эффектная блондинка из ролика мгновенно стала знаменитостью. Как оказалось позже, видео — постановочное, и Анне Семёновых, ведущей «Ак Барс Шоу» и Мисс Татарстан-2020, пришлось применить все свои навыки участия в конкурсах красоты, чтобы просто «улыбаться и ничего не делать». По признанию Анны, в этот розыгрыш поверила даже её мама.

«Я поняла, что действительно хорошо отыграла свою роль, когда мне написала мама. «Анют, ну ты к эфирам-то готовься, а то некрасиво получается». В этот момент я поняла, что мы всё сделали правильно, если даже мама поверила», — рассказала ведущая.

Как отметила Семёновых, она не ожидала, что их маленькая шутка разойдётся по всему интернету, но в итоге оказалась довольна, что таким образом их команде удалось привлечь внимание к хоккею.

«Мне в жизни не приходило столько сообщений, скринов, видероликов от людей, с которыми я не общалась несколько лет. Написали друзья из разных уголков России, друг из детского садика. Мне казалось, это осталось в рамках Казани, в рамках хоккея, но на самом деле… Даже здорово, что это вышло за рамки спортивной жизни. Получилось через юмор, через шутку привлечь внимание к хоккею», — заметила она.

Любовь и слёзы

Норвежская лыжница Тереза Йохауг опубликовала фотографию с бойфрендом экс-чемпионом мира по академической гребле Нильсом Якобом Хоффом, продемонстрировав помолвочное кольцо на безымянном пальце.

«2021-й подготовил лучшее в конце. С Новым годом», — написала 14-кратная чемпионка мира.

Ранее, накануне католического Рождества, она рассказывала, что впервые в жизни будет отмечать праздник не с семьёй, а с любимым человеком.

Фанаты Аделины Сотниковой, видимо, жаждут увидеть аналогичную фотографию любимой спортсменки. На днях ей задали вопрос в Instagram, планирует ли она заводить семью и рожать ребёнка в ближайшее время. Бывшая фигуристка, хотя и активно ведёт соцсети, подробностей своей личной жизни никогда не раскрывает. Не стала она этого делать и в сложившейся ситуации.

«В ближайшее время я выступаю в шоу. У меня всё обязательно будет. Всему своё время», — написала олимпийская чемпионка, добавив к фразе смеющийся смайлик.

А чемпионка ОИ в Токио Линой Ашрам, сама того не желая, выдала, насколько тяжело переживает расставание с бойфрендом. Накануне Нового года гимнастка побывала в прямом эфире израильского телеканала «12», и ведущая спросила, не хочет ли Линой поднять бокал в честь своего любимого. В этот момент за спиной гимнастки на экране демонстрировалось её фото с молодым человеком. Спортсменка, обернувшись и увидев его, не смогла сдержать эмоций и разрыдалась.

За несколько дней до произошедшего она опубликовала в Instagram пост, в котором намекнула, что столкнулась с какими-то тяжёлыми переживаниями. По её словам, в жизни нужно быть готовой к боли, чтобы не причинить себе ещё больше страданий, но важно помнить, что в конце концов всё проходит.

Исинбаева отказалась от соцсетей, а Великая — наоборот

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева решила с Нового года начать новую жизнь, свободную от социальных сетей. В своём поздравлении для подписчиков в Instagram великая легкоатлетка призналась, что 2021-й получился для неё «важным и сложным», в нём было «много сомнений, сожалений, предательства, обмана, приятных знакомств, плодотворного сотрудничества, путешествий, исполнения давних желаний», но самое главное — это был год познания себя.

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«Я знала, кто такая Елена Исинбаева с шестом на стадионе или во время соревнований, но не могла понять, кто я без всего этого. Кто я без спорта и без гимна в свою честь?! Кто я без шеста и трибун?! Это был долгий путь к пониманию, и вот, наконец, я знаю ответы на эти вопросы. Я удалила свой Tiktok, больше не планирую публиковать посты в Instagram, просто не хочу на это тратить драгоценное время, которое стремительно пролетает», — призналась спортсменка.

Елена пока не удалила аккаунт в Instagram, однако закрыла его для новых подписчиков.

А вот другая двукратная чемпионка ОИ Софья Великая, напротив, после долгих лет сдалась и всё-таки завела страницу в этой социальной сети. Она объяснила это желанием делиться моментами своей жизни сразу со всеми родными и друзьями вместо того, чтобы отправлять фотографии каждому в отдельности, и, кроме того, ей бы хотелось ощущать поддержку болельщиков на пути к своей пятой Олимпиаде.

«Вот я здесь, и пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех болельщиков, всех тех, кто следит за моими выступлениями. Мне очень приятно слышать и читать ваши слова поддержки — это вдохновляет и мотивирует идти дальше — в Париж! Приглашаю вас присоединиться ко мне на этом пути: до следующих летних Олимпийских игр осталось два с половиной года — чуть меньше тысячи дней», — написала она в своём первом посте.

Карпин и шутка про футбол на дне

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, проводящий отпуск с женой Дарьей в египетском Шарм-эль-Шейхе, опубликовал в Instagram фото с подводного погружения в Красном море.

«Куда плыть?! Фиг поймёшь», — подписал Карпин снимки.

Один из пользователей отпустил по этому поводу едкую шутку.

«Ищет на дне российский футбол», — написал он.

Валерий Георгиевич не растерялся и отреагировал в свойственной ему ироничной манере. «Он там, даже искать не надо», — ответил специалист подписчику.

Шутку поддержал экс-футболист сборной России, а ныне наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев. У себя в соцсети он опубликовал фотографию с отдыха на Мальдивах вместе с бывшим партнёром по «Локомотиву» Дмитрием Лоськовым. На снимке оба в масках и ластах.

«Наш футбол на дне? Специалисты начинают подъём», — написал Евсеев.