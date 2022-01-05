Гол Черышева на 93-й минуте вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании по футболу

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«Валенсия» одержала победу над «Картахеной» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Гол Черышева на 93-й минуте вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании по футболу
  • ©Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Встреча прошла в Картахене и завершилась в пользу гостей — 2:1.

На 35-й минуте «летучих мышей» вывел вперёд Карлос Солер. На 75-й хозяева сравняли счёт благодаря голу Альфредо Ортуньо с пенальти. На 93-й минуте российский полузащитник  Денис Черышев забил победный для «Валенсии» мяч.

Таким образом, «Вленсия» пробилась в 1/8 финала Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что «Севилья» переиграла с минимальным счётом «Кадис» в матче Примеры.

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