Гол Черышева на 93-й минуте вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании по футболу
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Встреча прошла в Картахене и завершилась в пользу гостей — 2:1.
На 35-й минуте «летучих мышей» вывел вперёд Карлос Солер. На 75-й хозяева сравняли счёт благодаря голу Альфредо Ортуньо с пенальти. На 93-й минуте российский полузащитник Денис Черышев забил победный для «Валенсии» мяч.
Таким образом, «Вленсия» пробилась в 1/8 финала Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что «Севилья» переиграла с минимальным счётом «Кадис» в матче Примеры.