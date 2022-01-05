«Ак Барс» в серии буллитов победил «Амур»

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» одержал победу над «Амуром».
«Ак Барс» в серии буллитов победил «Амур»
  • © официальный сайт ХК "Ак Барс"

Встреча, проходившая на «Платинум Арене» в Хабаровске, завершилась со счётом 2:1 (Б) в пользу гостей.

В основное время у «Ак Барса» отличился Руслан Педан, у хозяев забросил Кирилл Панюков. В серии буллитов точнее оказались гости.

«Ак Барс» продлил победную серию до четырёх игр подряд и с 64 очками идёт третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» 43 очка и девятая позиция.

Ранее два матча ХК «Автомобилист» отменены из-за 17 заболевших COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить