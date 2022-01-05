«Ак Барс» в серии буллитов победил «Амур»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» одержал победу над «Амуром».

Встреча, проходившая на «Платинум Арене» в Хабаровске, завершилась со счётом 2:1 (Б) в пользу гостей.

В основное время у «Ак Барса» отличился Руслан Педан, у хозяев забросил Кирилл Панюков. В серии буллитов точнее оказались гости.

«Ак Барс» продлил победную серию до четырёх игр подряд и с 64 очками идёт третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» 43 очка и девятая позиция.

Ранее два матча ХК «Автомобилист» отменены из-за 17 заболевших COVID-19.