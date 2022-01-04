Два матча ХК «Автомобилист» отменены из-за 17 заболевших COVID-19

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Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение об отмене ещё двух матчей «Автомобилиста» из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде из Екатеринбурга.
Два матча ХК «Автомобилист» отменены из-за 17 заболевших COVID-19
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Количество игроков «Автомобилиста» с положительными тестами на COVID-19 увеличилось до 17. В связи с этим лига приняла решение не проводить матчи клуба из Екатеринбурга с омским «Авангардом» и рижским «Динамо», которые должны были состояться 5 и 7 января соответственно, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Отмечается, что у большинства хоккеистов болезнь протекает бессимптомно.

Ранее сообщалось, что матч «Йокерит» — «Автомобилист» отменён из-за коронавируса.

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