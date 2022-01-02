Матч КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист» отменён из-за коронавируса

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Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата между хельсинкским «Йокеритом» и екатеринбургским «Автомобилистом».
Матч КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист» отменён из-за коронавируса
  • Legion-Media

Как сообщается на сайте КХЛ, это связано с переводом части игроков «Автомобилиста» на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены. 

Оба клуба согласились перенести матч на другую дату, которая станет известна позднее. Изначально он был запланирован на 3 января.

По информации СМИ, некоторые хоккеисты «Автомобилиста» сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что КХЛ перенесла матч ЦСКА — «Спартак» на 15 января.

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