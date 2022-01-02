Матч КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист» отменён из-за коронавируса
- Legion-Media
Как сообщается на сайте КХЛ, это связано с переводом части игроков «Автомобилиста» на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены.
Оба клуба согласились перенести матч на другую дату, которая станет известна позднее. Изначально он был запланирован на 3 января.
По информации СМИ, некоторые хоккеисты «Автомобилиста» сдали положительные тесты на коронавирус.
Ранее сообщалось, что КХЛ перенесла матч ЦСКА — «Спартак» на 15 января.