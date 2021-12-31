КХЛ перенесла матч ЦСКА — «Спартак» на 15 января

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о переносе восьми январских матчей регулярного чемпионата.

В связи с переносом Недели звёзд хоккея 2022 года, а также с необходимостью проведения углублённого медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022, лига приняла решение о переносе сроков проведения восьми матчей, сообщает пресс-служба КХЛ.

Игры КХЛ, которые должны были состоятся 21 января, пройдут 15 января. В том числе московское дерби ЦСКА — «Спартак».

Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» в гостях переиграл ЦСКА в матче КХЛ.