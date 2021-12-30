«Йокерит» в гостях переиграл ЦСКА в матче КХЛ
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Игра, которая прошла на льду «ЦСКА Арены» в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба из столицы Финляндии.
В составе команды из Хельсинки шайбы забросили Джордан Шрёдер (на 13-й минуте), Ииро Пакаринен (на 21-й минуте), Тему Турунен (на 57-й минуте). В армейской команде отличились Владислав Каменев (на 16-й минуте) и Юаким Нордстрём (на 22-й минуте).
«Йокерит» (60 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (58) — на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что «Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ.