«Йокерит» в гостях переиграл ЦСКА в матче КХЛ

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Финский «Йокерит» нанёс поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Йокерит» в гостях переиграл ЦСКА в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Игра, которая прошла на льду «ЦСКА Арены» в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба из столицы Финляндии.

В составе команды из Хельсинки шайбы забросили Джордан Шрёдер (на 13-й минуте), Ииро Пакаринен (на 21-й минуте), Тему Турунен (на 57-й минуте). В армейской команде отличились Владислав Каменев (на 16-й минуте) и Юаким Нордстрём (на 22-й минуте).

«Йокерит» (60 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (58) — на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ.

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