«Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ

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Череповецкая «Северсталь» нанесла поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Череповце, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Вологодской области.

В составе «Северстали» шайбы забросили Дмитрий Моисеев (на девятой минуте), Руслан Абросимов (на десятой минуте), Кирилл Пилипенко (на 14-й минуте), Даниил Вовченко (на 48-й минуте). У «Динамо» дубль оформил Оскар Линдберг (на 23-й и 34-й минутах).

«Северсталь» (57 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (61 очко) — на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.

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