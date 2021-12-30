«Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Череповце, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Вологодской области.
В составе «Северстали» шайбы забросили Дмитрий Моисеев (на девятой минуте), Руслан Абросимов (на десятой минуте), Кирилл Пилипенко (на 14-й минуте), Даниил Вовченко (на 48-й минуте). У «Динамо» дубль оформил Оскар Линдберг (на 23-й и 34-й минутах).
«Северсталь» (57 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (61 очко) — на второй строчке.
Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.