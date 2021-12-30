«Трактор» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» одержал победу над «Авангардом».

Встреча, проходившая на «Арене Балашиха», завершилась победой «Трактора» со счётом 3:1.

По разу в составе победителей отличились Артём Блажиевский, Никита Тертышный и Томаш Гика. На последней минуте встречи «Авангард» забросил одну шайбу. Точным броском отличился Павел Дедунов.

«Трактор» победил в четвёртом поединке подряд и с 67 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. У «Авангарда» прервалась серия из четырёх побед. Команда с 54 очками идёт пятой на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.