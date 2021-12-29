«Спартак» обыграл «Локомотив» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

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Московский «Спартак» взял верх над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» обыграл «Локомотив» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе красно-белых отличились Данила Квартальнов, Илья Баранов, Александр Никишин и Александр Хохлачёв. Хозяева ответили голами Егора Коршкова и Максима Осипова.

Таким образом, для подопечных Бориса Миронова эта победа стала четвёртой подряд и седьмой в последних восьми играх.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» находится на строчку выше.

Ранее сообщалось, что «Металлург» и «Трактор» досрочно вышли в плей-офф КХЛ.

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