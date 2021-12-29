«Металлург» и «Трактор» досрочно вышли в плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» гарантировали себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона.

После того как «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист» (5:1), определились первые два участника плей-офф КХЛ сезона-2021/2022. Этими клубами стали лидеры Восточной конференции «Металлург» и «Трактор». Оба коллектива гарантированно не опустятся ниже восьмого места.

«Металлург» лидирует в таблице Востока, имея 66 очков после 43 матчей, «Трактор» занимает второе место с 65 очками в 45 играх регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Автомобилист».