Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Автомобилист»
- @IHCAvtomobilist
Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.
В составе «Ак Барса» дублем отличился Артем Галимов, ещё по одной шайбе добавили Михаил Глухов, Илья Сафонов и Марк Барберио. У «Автомобилиста» шайбу забросил Павел Куликов.
«Ак Барс» набрал 60 очков в 44 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Автомобилист» с 40 очками после 44 игр расположился на девятой строчке Востока. Команда проиграла в шестой раз подряд.
Ранее «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в матче КХЛ.