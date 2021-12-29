Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Автомобилист»

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» добыл крупную победу над «Автомобилистом».
Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Автомобилист»
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Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Ак Барса» дублем отличился Артем Галимов, ещё по одной шайбе добавили Михаил Глухов, Илья Сафонов и Марк Барберио. У «Автомобилиста» шайбу забросил Павел Куликов.

«Ак Барс» набрал 60 очков в 44 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Автомобилист» с 40 очками после 44 игр расположился на девятой строчке Востока. Команда проиграла в шестой раз подряд.

Ранее «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в матче КХЛ.

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