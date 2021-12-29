«Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» одержал победу над казахстанским «Барысом».

Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Салавата Юлаева» дубль оформил Сергей Шмелёв. У хозяев единственную шайбу забросил Линден Вей.

«Салават Юлаев» набрал 59 очков, заняв четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» имеет 42 очка и располагается на восьмой позиции на Востоке.

Ранее Морозов объяснил решение отменить Матч звёзд КХЛ в 2022 году.