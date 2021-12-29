Морозов объяснил решение отменить Матч звёзд КХЛ в 2022 году

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов объяснил решение лиги отменить Матч звёзд в 2022 году.

«К сожалению, нестабильная ситуация с COVID-19 в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах: отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жёсткий «пузырь» после прилёта, что противоречит духу мероприятия», — заявил Морозов.

Напомним, что, как сообщила КХЛ, турнир «Матч звёзд» 2022 года отменён и перенесён на 2023 год. Он должен был пройти с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

Ранее «Авангард» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ.