«Авангард» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ

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Омский «Авангард» нанёс поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ

Игра, которая прошла в столице Латвии, завершилась со счётом 4:3 в пользу клуба из Сибири.

Шайбы в составе ястребов забросили Оливер Каски (46-я, 59-я минуты), Арсений Грицюк (50-я) и Корбэн Найт (63-я). У «Динамо» отличились Кристапс Зиле (15-я минута), Янис Шваненбергс (22-я) и Гинтс Мейя (30-я).

«Динамо» (35 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» (54) идёт на пятом месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ.

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