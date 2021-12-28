Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Короткая ссылка
Московское «Динамо» переиграло в гостях столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Игра, которая прошла на арене армейцев, завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» шайбы забросили Оскар Линдберг (32-я и 55-я минуты), Станислав Галиев (52-я) и Андрей Педан (58-я). У ЦСКА голами отметились Клас Дальбек (27-я), Михаил Григоренко (38-я), Максим Соркин (50-я).

ЦСКА (58 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (61) идёт на первом месте.

Ранее вице-премьер России и бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги отпускать игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить