Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Московское «Динамо» переиграло в гостях столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла на арене армейцев, завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» шайбы забросили Оскар Линдберг (32-я и 55-я минуты), Станислав Галиев (52-я) и Андрей Педан (58-я). У ЦСКА голами отметились Клас Дальбек (27-я), Михаил Григоренко (38-я), Максим Соркин (50-я).

ЦСКА (58 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (61) идёт на первом месте.

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