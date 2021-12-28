Чернышенко назвал ошибкой отказ НХЛ отпускать игроков на ОИ-2022

Вице-премьер России и бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года.

«Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да ещё и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Он добавил, что раз не получилось договориться, то придётся выступать в тех условиях, которые создали.

Напомним, что 22 декабря НХЛ объявила, что её игроки не поедут на Олимпийские игры в Пекин. Своё решение лига аргументировала переносом матчей регулярного чемпионата из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Светлов заявил, что истинный потенциал сборной России на МЧМ обозначит матч с США.