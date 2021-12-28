Чернышенко назвал ошибкой отказ НХЛ отпускать игроков на ОИ-2022
- Reuters
«Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да ещё и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов», — цитирует Чернышенко РИА Новости.
Он добавил, что раз не получилось договориться, то придётся выступать в тех условиях, которые создали.
Напомним, что 22 декабря НХЛ объявила, что её игроки не поедут на Олимпийские игры в Пекин. Своё решение лига аргументировала переносом матчей регулярного чемпионата из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее Светлов заявил, что истинный потенциал сборной России на МЧМ обозначит матч с США.