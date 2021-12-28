Светлов: истинный потенциал сборной России на МЧМ обозначит матч с США
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«С нетерпением жду ближайших матчей россиян и шведов с американцами. После этих игр картина чемпионата станет более понятной», — цитирует Светлова Russia-Hockey.
Он добавил, что Швеция выглядит фаворитом турнира, поэтому и у России есть хорошие шансы. Эти команды продемонстрировали высокий класс во время совместной встречи.
Напомним, что сборная России проиграла Швеции в первом туре МЧМ-2022 со счётом 3:6. В следующем туре подопечные Сергея Зубова обыграли Швейцарию (4:2).
Ранее Юров попал в десятку самых перспективных игроков МЧМ-2022 по версии скаутов.