Юров попал в десятку самых перспективных игроков МЧМ-2022 по версии скаутов
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Инсайдер TSN Боб Маккензи включил россиянина в десятку самых перспективных хоккеистов на МЧМ-2022 по версии скаутов.
В двух матчах турнира Юров забил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Список возглавил канадский нападающий Шейн Райт.
Напомним, что молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии во втором туре чемпионата мира в Канаде. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу национальной команды.
Ранее главный тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения от России на МЧМ-2022.