Юров попал в десятку самых перспективных игроков МЧМ-2022 по версии скаутов

18-летний форвард молодёжной сборной России, игрок магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, попал в топ-10 самых перспективных игроков молодёжного чемпионата мира 2022 года.

Инсайдер TSN Боб Маккензи включил россиянина в десятку самых перспективных хоккеистов на МЧМ-2022 по версии скаутов.

В двух матчах турнира Юров забил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Список возглавил канадский нападающий Шейн Райт.

Напомним, что молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии во втором туре чемпионата мира в Канаде. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу национальной команды.

Ранее главный тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения от России на МЧМ-2022.