Главный тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения от России на МЧМ-2022

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Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии по хоккею Марко Байер прокомментировал поражение в матче с командой России на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
Главный тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения от России на МЧМ-2022
  • © Федерация хоккея России

«Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть. Мы начали не так, как хотели, но счастлив, что стали прибавлять по ходу игры», — цитирует наставника «Чемпионат».

Он добавил, что команда не смогла сыграть контрольный матч, чтобы понять свою форму. По мнению тренера, это не оправдание, но отсутствие матча сыграло свою роль.

Напомним, что Швейцария потерпела поражение от России во втором туре МЧМ-2022. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу россиян.

Ранее Швеция обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022.

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