Швеция обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022

Молодёжная сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче второго тура молодёжного чемпионата мира 2022 года.

Встреча в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» завершилась со счётом 3:0 в пользу шведов.

Напомним, что команды играют в группе со сборной России. В первом туре молодёжная сборная Швеции обыграла подопечных Сергея Зубова со счётом 6:3.

В третьем туре россияне встретятся со словаками. Матч пройдёт 30 декабря в 00:30 мск.

Ранее Зубов заявил, что Аскаров и Гуськов находятся в великолепной форме.