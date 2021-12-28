Швеция обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022
- globallookpress.com
Встреча в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» завершилась со счётом 3:0 в пользу шведов.
Напомним, что команды играют в группе со сборной России. В первом туре молодёжная сборная Швеции обыграла подопечных Сергея Зубова со счётом 6:3.
В третьем туре россияне встретятся со словаками. Матч пройдёт 30 декабря в 00:30 мск.
Ранее Зубов заявил, что Аскаров и Гуськов находятся в великолепной форме.