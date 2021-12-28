Швеция обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022

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Молодёжная сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче второго тура молодёжного чемпионата мира 2022 года.
Швеция обыграла Словакию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2022
  • globallookpress.com

Встреча в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» завершилась со счётом 3:0 в пользу шведов.

Напомним, что команды играют в группе со сборной России. В первом туре молодёжная сборная Швеции обыграла подопечных Сергея Зубова со счётом 6:3.

В третьем туре россияне встретятся со словаками. Матч пройдёт 30 декабря в 00:30 мск.

Ранее Зубов заявил, что Аскаров и Гуськов находятся в великолепной форме.

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