Зубов: Аскаров и Гуськов находятся в великолепной форме

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов поделился впечатлениями от победы во втором туре молодёжного чемпионата мира 2022 года в матче со Швейцарией.

«Дисциплина всегда на первом плане, просто бывают матчи, что ребята больше волнуются, перегорают, где-то единоборства проигрывают», — цитирует Зубова Sport24.

Он также рассказал, кто из вратарей выйдет на матч третьего тура со Словакией.

«Состояние обоих вратарей великолепное. Мы придём к решению непосредственно в день игры», — добавил наставник.

Напомним, что сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии во втором туре молодёжного чемпионата мира в Канаде. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу национальной команды.

Ранее Мичков забросил свою третью шайбу на МЧМ-2022.