Зубов: Аскаров и Гуськов находятся в великолепной форме
- РИА Новости
«Дисциплина всегда на первом плане, просто бывают матчи, что ребята больше волнуются, перегорают, где-то единоборства проигрывают», — цитирует Зубова Sport24.
Он также рассказал, кто из вратарей выйдет на матч третьего тура со Словакией.
«Состояние обоих вратарей великолепное. Мы придём к решению непосредственно в день игры», — добавил наставник.
Напомним, что сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии во втором туре молодёжного чемпионата мира в Канаде. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу национальной команды.
Ранее Мичков забросил свою третью шайбу на МЧМ-2022.