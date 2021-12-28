Зубов: Аскаров и Гуськов находятся в великолепной форме

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов поделился впечатлениями от победы во втором туре молодёжного чемпионата мира 2022 года в матче со Швейцарией.
Зубов: Аскаров и Гуськов находятся в великолепной форме
  • РИА Новости

«Дисциплина всегда на первом плане, просто бывают матчи, что ребята больше волнуются, перегорают, где-то единоборства проигрывают», — цитирует Зубова Sport24.

Он также рассказал, кто из вратарей выйдет на матч третьего тура со Словакией.

«Состояние обоих вратарей великолепное. Мы придём к решению непосредственно в день игры», — добавил наставник.

Напомним, что сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии во втором туре молодёжного чемпионата мира в Канаде. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу национальной команды.

Ранее Мичков забросил свою третью шайбу на МЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить