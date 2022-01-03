Карпин на фото с аквалангом ответил на реплику о дне российского футбола

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал реплику о том, что российский футбол не занимает лидирующие позиции в мире.
Карпин на фото с аквалангом ответил на реплику о дне российского футбола
  • ©Anatoliy Medved/Icon Sportswire
  • Gettyimages.ru

«Он там, даже искать не надо», — написал в своём Instagram Карпин в ответ на слова, что он ищет на дне моря российский футбол.

    Сборная России в рейтинге УЕФА занимает десятое место.

    Напомним, что России предстоит весной побороться за выход в финальную стадию ЧМ-2022. Полуфинал стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира Россия проведёт 24 марта с Польшей. В случае победы команда Валерия Карпина сыграет с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта.

    Ранее известный тренер Валерий Непомнящий в ходе предновогоднего опроса ответил, чья мотивационная речь 1 января заставит подняться с кровати в девять утра любого игрока.

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