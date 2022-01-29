Первое поражение после выхода на свободу: Дацик проиграл Дукаеву и прервал серию из пяти побед подряд

Вячеслав Дацик решением судей уступил Зелимхану Дукаеву в бою по правилам бокса. На протяжении всех трёх раундов Рыжий Тарзан шёл вперёд, пытаясь нокаутировать соперника, который был на 33 кг легче, но так и не сумел этого сделать, хотя несколько раз уронил его на настил. Арбитры посчитали, что уроженец Чечни по прозвищу Пулемётчик действовал техничнее и записал на свой счёт больше попаданий. Так, 41-летний спортсмен потерпел первое поражение после выхода на свободу в конце 2020-го.

Новый вызов для Рыжего Тарзана

Вячеслав Дацик за последнее время стал одним из самых заметных бойцов России. Дважды отбывавший тюремный срок спортсмен пользуется большой популярностью, а каждый его поединок вызывает у болельщиков ажиотаж.

А главное, сам атлет по кличке Рыжий Тарзан смотрится всё более достойно и не отказывается от любых предложений. В прошлом году — после выхода на свободу в конце 2020-го — он провёл пять встреч и во всех одержал победы. Например, он не побоялся трижды сразиться по правилам бокса. В двух случаях Вячеслав оказывался сильнее Тайсона Дижона и однажды не оставил шансов Даниялу Эльбаеву.

А на голых кулаках он легко нокаутировал грозного британца Рэнди Рэндайна и Реваза Верулашвили. Как итог — пять схваток и пять побед.

Также по теме Минутное дело: Дацик нокаутировал британца Рэндайна и бросил вызов Емельяненко-младшему Скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик в поединке по правилам кулачных боёв нокаутировал британца Рэнди Рэндайна в первом...

Начать новый год Дацику предстояло не менее интересным противостоянием — с профессиональным боксёром Зелимханом Пулемётчиком Дукаевым в рамках промоушена «Союз». Эта схватка вызывала особенный интерес: оппоненты сильно различались в антропометрических данных. На церемонии взвешивания Вячеслав оказался на 33 кг тяжелее (124,8 против 91,5).

«Мне удобнее с более высокими, более тяжёлыми боксировать. В случае с Пулемётчиком пришлось менять всю тактику, готовиться под него. Проблема в том, что я его могу снести «колхозным ударом», но в него не попадёшь, потому что он шустрый и скоростной. При этом удар у него есть. Он может шустро, резко попасть в челюсть. Поэтому у меня такая борода, чтобы он не смог прицелиться», — приводит слова спортсмена РЕН ТВ.

Пытался он перед поединком и воздействовать на своего оппонента психологически, например, на «битве взглядов» неожиданно на него зарычал. На Дукаева это впечатления не произвело, в ответ он лишь рассмеялся.

В других поединках предстояло сойтись уже упомянутому Эльбаеву и опытному Павлу Шульскому. Разница в антропометрических данных между ними тоже была значительной. Шульский оказался хотя и намного выше (194 см), зато, по его словам, легче на 40 кг.

Также в ринг вышли Макс Топор Щербаков и другой боец с криминальным прошлым — Максим Новосёлов, отбывший срок по обвинению в убийстве.

Спорная ничья и нокаут во втором раунде

Первый поединок главного карда между Шульским и Эльбаевым неожиданно завершился вничью, хотя Павел считался явным фаворитом. Ведь он профильный боксёр, тогда как Даниял специализируется на ММА.

32-летний спортсмен с первых минут пользовался своим преимуществом в росте и длине рук, контролируя соперника левым джебом. При этом сильную правую он практически не задействовал. Шульский старался удерживать визави на расстоянии и активно двигался на ногах.

Тем не менее Т-34 периодически разрывал дистанцию и отмечался хорошими мощным сериями. Несколько раз ему даже удалось потрясти Павла. Однако сил Даниялу хватило лишь на три раунда из четырёх. В последнем он уже тяжело дышал и с трудом передвигался. Казалось, победу должен одержать фаворит, который визуально попадал чаще, но судьи зафиксировали мирный исход.

Достаточно неожиданно закончилось и противостояние Новосёлова и Щербакова. Казалось, у последнего будет преимущество как за счёт молодости (32 года против 48), так и скорости. В свою очередь, чемпион Европы по самбо мог противопоставить ему опыт и мощь.

В результате он оказался на голову сильнее и доказал, что ещё способен устраивать шоу на ринге. Уже в середине первого раунда ветеран серьёзно потряс соперника — возникло ощущение, что он мог и добить его, но пожалел.

Во втором раунде до цели дошёл опаснейший джеб, и Щербаков оказался на настиле. Ему с огромным трудом удалось подняться, но на этот раз соперник не стал тянуть время и практически с сиреной на перерыв потряс его вновь. Судья сразу же зафиксировал нокаут, не позволив Мэд Максу нанести оппоненту ещё больший урон.

Падения Дукаева и наказание Дацика

Достаточно зрелищным получился и главный поединок турнира. Разница в габаритах между Дациком и Дукаевым сразу же бросалась в глаза. Зелимхан хотя и серьёзно прибавил в весе, всё равно не мог ничего противопоставить сопернику в мощи. Зато он, являясь мастером спорта по боксу, куда увереннее чувствовал себя в ринге.

С первых минут Рыжий Тарзан ожидаемо пошёл вперёд, пытаясь буквально смять оппонента своей активностью. Каждый его «колхозный» выстрел нёс в себе серьёзную опасность и по-настоящему нокаутирующую силу. Однако Пулемётчик действовал спокойно и грамотно и большую часть ударов принимал на блок. А блестящая работа на ногах помогала ему филигранно уходить из-под обстрела. Периодически удавалось отвечать и своими сериями. Неслучайно Зелимхан считается великолепным ударником.

Также по теме Неудачное возвращение: как Емельяненко уступил Сантосу удушающим приёмом и попросил о реванше Александр Емельяненко уступил Марсио Сантосу в главном поединке турнира AMC 106 Fight Nights в Сыктывкаре. Бразилец владел ощутимым...

Во втором раунде преимущество ветерана стало серьёзнее. Пусть его атаки выглядели не так технично, как у оппонента, он на эмоциях шёл вперёд, пробивая комбинации по корпусу. Периодически у Дацика кончалось терпение и он сбивал уроженца Чечни с ног, тем более что сделать это в силу разницы в размерах было не так сложно. Да и сам Дукаев с удовольствием садился на настил, экономя силы.

Заключительная двухминутка проходила в схожем ключе. Вячеслав из последних сил пытался нокаутировать визави, понимая, что по очкам может уступить. А Зелимхан тянул время, всё чаще оказываясь на настиле и теряя капу. В одном из эпизодов разозлённый Рыжий Тарзан швырнул соперника борцовским приёмом, за что получил балл штрафа.

Завершился поединок ударами Пулемётчика уже после финального гонга. Тем не менее спортсмены пожали друг другу руки и поблагодарили за поединок. Сложно было сказать, чью сторону займут арбитры, но они подняли руку Дукаева, видимо, посчитав, что он действовал техничнее и в конечном итоге записал на свой счёт больше попаданий. Так, чеченский боец получил чемпионский пояс РЕН ТВ и сделал важный шаг вперёд в своей карьере.

«Каково работать с соперником, который настолько тяжелее? Блестяще. Было очень тяжело и непривычно. Ничего страшного. Подраться здесь — самая лёгкая задача из всего, что есть. Благодарен и признателен Вячеславу. Он достойный человек и соперник для любого бойца. Редко посвящал свои победы кому-либо. Разве что однажды посвятил покойному брату Мустафе. А эту, самую важную в карьере, посвящаю, отцу», — заявил Пулемётчк.

Любопытно было послушать и Рыжего Тарзана, однако он покинул ринг и не стал отвечать на вопросы. Недовольство ветерана можно понять, ведь он прервал серию из пяти побед подряд. Теперь для него важно, чтобы неудача не помешала заполучить денежный и резонансный поединок с Александром Емельяненко, о котором Дацик говорил ещё до противостояния с Дукаевым.

«Вроде бы договорились, но его менеджера Азамата Бостанова, который удерживал Сашу в тренировочном режиме, на два месяца закрыли. Данный поединок в настоящее время оказался под вопросом. Будем надеяться, что всё сложится, МВД разберётся, человек выйдет на свободу и этот бой состоится», — приводит слова Дацика «Спорт-Экспресс».