28 января Дацик сразится с Пулемётчиком в рамках боксёрского шоу «Winline Вечер Бокса»

28 января в студии телеканала РЕН ТВ состоится самое скандальное боксёрское шоу «Winline Вечер бокса».

В боксёрском шоу примут участие уличные бойцы Вячеслав Рыжий Тарзан Дацик, Зелемхан Пулемётчик Дукаев, Павел Шульский, Даниял Т-34 Эльбаев, Максим Новосёлов и Макс Топор.

В главном поединке вечера выступят Дацик и Пулемётчик. Максим Новосёлов будет сражаться против Макса Топора. Павел Шульский выйдет на ринг против Данияла Т-34 Эльбаева. Начало — в 23:00 мск.

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