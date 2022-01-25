28 января Дацик сразится с Пулемётчиком в рамках боксёрского шоу «Winline Вечер Бокса»

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28 января в студии телеканала РЕН ТВ состоится самое скандальное боксёрское шоу «Winline Вечер бокса».
28 января Дацик сразится с Пулемётчиком в рамках боксёрского шоу «Winline Вечер Бокса»
  • РИА Новости

В боксёрском шоу примут участие уличные бойцы Вячеслав Рыжий Тарзан Дацик, Зелемхан Пулемётчик Дукаев, Павел Шульский, Даниял Т-34 Эльбаев, Максим Новосёлов и Макс Топор. 

В главном поединке вечера выступят Дацик и Пулемётчик. Максим Новосёлов будет сражаться против Макса Топора. Павел Шульский выйдет на ринг против Данияла Т-34 Эльбаева. Начало — в 23:00 мск.

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