«Просто наши грузовики быстрее»: команда «КамАЗ-мастер» заняла четыре первых места по итогам ралли-рейда «Дакар»

Экипаж Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков. Второе место занял его партнёр по команде «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев, на третьей строчке расположился Антон Шибалов, а Андрей Каргинов стал четвёртым. «КамАЗ» выигрывает соревнования шестой год подряд и в 19-й раз в истории. По словам руководителя команды Владимира Чагина, этот «Дакар» был особенным, поскольку получил статус этапа чемпионата мира и российские экипажи были вынуждены выступать не под флагом РФ.

В триумфе команды «КамАЗ-мастер» в зачёте грузовиков уже к середине ралли-рейда «Дакар» не сомневался почти никто. В итоге россияне выиграли все 12 этапов и пролог. Экипажи Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева вели борьбу в первую очередь между собой. Разрыв между пилотами колебался в пределах 4—11 минут после каждого спецучастка. Они менялись местами на подиуме, лишь изредка подпуская к себе представителей других стран. Оба выступали на новейших грузовиках K5, успешно опробованных на прошлогоднем «Шёлковом пути».

Выиграть ралли-рейд мог любой из них. Запрещать борьбу в «КамАЗе» никто не собирался, но при одном условии — максимальной помощи напарнику в сложной ситуации. Так, на 11-м спецучастке грузовик Сотникова подсел на днище на высокой дюне. Выручать партнёра по команде отправился Николаев, хотя в общем зачёте он отставал от Дмитрия всего на 10 минут. Если бы Эдуард предоставил решать вопрос с застреванием Сотникова идущим позади экипажам Андрея Каргинова и Антона Шибалова, он сразу оказался бы лидером и практически обеспечил себе шестой титул в карьере. Однако командные интересы для Николаева оказались выше личных.

В итоге Эдуард остался вторым, не сумев отыграть отставание на последнем этапе. Сотников же второй раз подряд праздновал победу. После финиша триумфатор соревнований признался, что этот ралли-рейд существенно отличался от двух других ралли-рейдов, проходивших на Аравийском полуострове.

«Гонка выдалась напряжённой. Она сильно отличалась от предыдущих двух в Саудовской Аравии. «Дакар-2022» без разминки начался с тяжелейших спецучастков в песках. Мы доминировали всей командой, но соперничество за победу шло каждый день, до последнего километра нельзя было расслабляться. И даже за 500 метров до финиша переживали, потому что важно было добраться до конца. У нас новая машина, вся команда много работала над созданием этого грузовика весь прошлый год. Спасибо всем, кто переживал и болел, эта победа — наш общий результат. Россия — чемпион!» — заявил Сотников в интервью пресс-службе команды.

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За бронзовые награды сражались ещё два представителя «КамАЗ-мастер» — Шибалов и Каргинов, которые выступали на старых моделях грузовиков, дополненных разными техническими новинками. Борьбу им попытались навязать два чешских экипажа. Однако интрига умерла за два этапа до конца гонки. У Алеша Лопрайса, стремившегося догнать идущего третьим Шибалова, возникли проблемы в самом начале 11-го спецучастка. На грузовике сломался привод, отвечающий за рулевое управление. Экипаж затеял многочасовой ремонт в пустыне и лишился шансов на высокий результат.

Таким образом, на четвёртую позицию переместился Каргинов, сильно отстававший от партнёра по команде. А ближайшим преследователем россиянина стал Янус ван Кастерен на Iveco. Однако Андрей в итоге более чем на час опередил чеха в общем зачёте. Впервые с 2011 года первые четыре места достались российской команде.

На фоне такого доминирования «КамАЗ-мастер» их конкуренты во время ралли выдвигали странные теории насчёт причин побед. Голландец Маурик ван ден Хёвель из команды International обвинил россиян в жульничестве. Спортсмен заявил, что у команды якобы есть оборудование, дающее дополнительную информацию по путевым точкам спецучастка, что позволяет им срезать. В качестве примера он привёл эпизод, когда экипаж Каргинова обогнал его грузовик и свернул в противоположную сторону от указателя, получив в итоге преимущество. Однако подтверждения словам пилота обнаружено не было.

На обвинения нидерландца сразу ответил руководитель пресс-службы «КамАЗ-мастер» Эрик Хайруллин.

«Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: это было бы хорошо для спорта, а нам было бы веселее», — подчеркнул Хайруллин в разговоре с порталом «Чемпионат».

Руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин после 19-й в истории и шестой подряд победы на «Дакаре» отметил, что в этом году выиграть турнир было особенно важно, потому что он стал одним из этапов чемпионата мира.

«Сегодня мы необычайно счастливы, что смогли занять первые четыре места и в очередной раз доказать всем, что российские КамАЗы — самые быстрые, самые надёжные. В этом году «Дакар» получил статус этапа чемпионата мира. Вы видите, что ни на машине, ни на экипировке нет российских флагов, хотя традиция «Дакара» — это машина с флагом страны. В такой ситуации для нас было тем более важно показать в этом году максимально высокий результат, чтобы в таблице результатов в самом верху были простые русские фамилии — Сотников, Николаев, Шибалов, Каргинов. И в этих фамилиях — Россия. Хочу поздравить всех наших партнёров, спонсоров, болельщиков. Они весь год были с нами и поддерживали нас в эти две недели», — заявил Чагин.

В других зачётах результаты у россиян получились не такими впечатляющими. Павел Лебедев, выступавший на прототипном мотовездеходе, финишировал пятым. Владимир Васильев в зачёте автомобилей занял десятое место, а Денис Кротов стал 28-м.

Два российских гонщика не смогли закончить ралли-рейд. Камнем преткновения для них стал седьмой этап. Сергей Карякин, выступавший в классе серийных мотовездеходов, попал в аварию. После прохождения первой контрольной отметки он столкнулся лоб в лоб с итальянцем из категории лёгких прототипов T3. А квадроциклист Александр Максимов, входивший в тройку лучших в общем зачёте, не смог выйти на старт восьмого спецучастка из-за проблем с техникой.