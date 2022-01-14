Путин поздравил экипаж Сотникова с победой на «Ралли Дакар» в зачёте грузовиков

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Президент России Владимир Путин направил поздравил экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова, победивший на «Ралли Дакар» в зачёте грузовиков.
Путин поздравил экипаж Сотникова с победой на «Ралли Дакар» в зачёте грузовиков
  • Legion-Media

В своей телеграмме Путин обратился к Сотникову, а также к штурману экипажа Руслану Ахмадееву и механику Ильгизу Ахметзянову.

«Уважаемые Дмитрий Сергеевич, Руслан Халилович и Ильгиз Рамилевич! От всей души поздравляю вас с триумфальной победой на «Ралли Дакар» — 2022 в классе грузовиков. Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, смогли отлично подготовиться, рассчитать свои силы и проявить незаурядные спортивные качества. Конечно, особые слова благодарности — наставникам и всем, кто помогает команде «КамАЗ-мастер» добиваться такого успеха. Во многом благодаря вам на нынешнем «Дакаре» весь пьедестал почёта заняли российские экипажи. Желаю вам здоровья и всего наилучшего!» — гласит телеграмма, опубликованная на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что пилот «КамАЗ-мастер» Сотников выиграл ралли-марафон «Дакар».

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