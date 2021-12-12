Финиш века: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом мира в «Формуле-1»

Макс Ферстаппен стал новым чемпионом мира в классе «Формула-1». Он одержал победу на последнем в сезоне Гран-при Абу-Даби. Уже в начале гонки нидерландец уступил лидерство Льюису Хэмилтону, с которым у него была одинаковая сумма очков, и дальше отставал от него только сильнее. Но на заключительном круге пилот Red Bull оказался прямо позади главного конкурента и смог его обойти.

Первый день

Поклонников «Формулы-1» в этом году ждала грандиозная кульминация. Впервые за пять лет судьба титула решалась на последнем этапе, роль которого традиционно играет Гран-при Абу-Даби. И если тогда спор вели Нико Росберг и Льюис Хэмилтон внутри Mercedes, то теперь главными соперниками стали представители разных команд — всё тот же Хэмилтон и Макс Ферстаппен из Red Bull.

Их борьба в этом сезоне получилась самой захватывающей за всю историю королевских гонок. Достаточно сказать, что к приезду в ОАЭ они набрали одинаковое количество баллов — по 369,5 у каждого. Подобная ситуация возникала всего один раз — в 1974 году, когда будущий чемпион Эмерсон Фиттипальди шёл вровень с Клеем Ригаццони. Но тогда и этапов, и разыгрываемых очков было меньше. В современных условиях такой паритет перед последним этапом считался невозможным, но Ферстаппен и Хэмилтон сумели его достичь.

After 21 races, nothing splits Max Verstappen and Lewis Hamilton



Who will be crowned champion of the world on Sunday? 🏆#AbuDhabiGP | #F1 | #HistoryAwaitspic.twitter.com/UqOjuXEpQQ — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

Нидерландский пилот всё-таки обладал крошечным перевесом перед началом Гран-при Абу-Даби. Он одержал десять побед против восьми у Хэмилтона, так что при сохранении равенства именно гонщик Red Bull будет объявлен чемпионом. Но вероятность того, что этот критерий придётся применить, крайне мала. Закончить сезон с одинаковым количеством очков можно только в двух случаях: либо если один пилот станет десятым с лучшим кругом, а другой займёт девятое место, либо если оба сойдут в результате аварии. При этом гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси заранее предупредил Ферстаппена, что тот не имеет права намеренно сбивать Хэмилтона, так как тогда его лишат части заработанных очков.

В прошлые годы победитель Гран-при Абу-Даби мог определиться уже по итогам квалификации. Автодром «Яс-Марина» из-за медленных поворотов нельзя было отнести к тем, где часто случаются обгоны. Однако в этом сезоне организаторы круто поменяли конфигурацию трассы, словно предчувствуя, ареной для какой великой битвы она станет. Она стала более скоростной по сравнению с теми временами, когда на ней пять раз побеждал Хэмилтон.

Новая версия оказалась вполне подходящей для Ферстаппена. В первой же пятничной тренировке он возглавил протокол, обогнав Валттери Боттаса из Mercedes на две десятые секунды и почти на треть — Хэмилтона. Но более показательной и приближенной к гоночным условиям должна была стать вечерняя сессия, во время которой солнце заходит за горизонт и асфальт резко остывает. В этот раз Ферстаппен не вошёл даже в тройку лучших, уступив не только двум пилотам Mercedes, но и Эстебану Окону из Alpine.

There were plenty of thrills and spills in the second practice session 🍿#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

Второй день

Хотя роль квалификации в Абу-Даби теперь должна снизиться, всё-таки в условиях острейшей борьбы двух лучших пилотов мира её значение всё равно оставалось огромным. Перед главным событием субботы гонщики вновь потренировались на «Яс-Марине», и Хэмилтон закрепил своё лидерство. Несмотря на то что прямо перед сессией свободных заездов у него произошли неполадки с тормозами, британец всё равно оказался для всех недосягаемым. Ферстаппен поднялся на второе место, уступив чемпиону мира 0,214 секунды.

While we wait for qualifying...



Catch up with all the action from the final practice session of 2021 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

В начале квалификации пилот Red Bull смог сократить отставание от Хэмилтона до минимума. Однако на вторую попытку в первой сессии он не выехал, и тогда британец постарался не просто улучшить время, но добиться психологического перевеса. Гонщик Mercedes выиграл у главного конкурента целых полсекунды, а Боттас ещё и отправил Ферстаппена на третье промежуточное место.

Но ответ нидерландца не заставил себя ждать. Во втором раунде он сначала приблизился к Хэмилтону на расстояние в четыре тысячных секунды, а затем и вовсе превзошёл время британца, когда переобул более быстрые шины. Тот не стал брать пример с действующего победителя Гран-при Абу-Даби и оставил себе старую резину, на которой теперь должен был стартовать в гонке.

В финале квалификации Хэмилтон получил лишний комплект самых быстрых шин, но это ему снова не помогло. Ферстаппена выручил его напарник Серхио Перес, организовавший слип-стрим. С ним нидерландец показал такое время, что Хэмилтону оставалось только бороться за второе место, с чем он уверенно справился. Ферстаппен завоевал последний поул в сезоне, а его главный соперник оказался рядом на стартовой решётке.

On pole for the final race of an incredible season 🚀



What a lap from @Max33Verstappen!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/H9XQdyXBGq — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Гонка

С учётом того, что Хэмилтон не только оказался за Ферстаппеном, но и получил более медленные шины для гонки, фаворит в стартовой дуэли казался очевидным. Однако британец мгновенно разрушил все предварительные расклады. Прямо на старте он обогнал нидерландца и вырвался в лидеры. Ферстаппен попытался контратаковать и выдавил Хэмилтона с трассы, но тот срезал поворот и остался первым. Стюардам пришлось сразу же разбирать эпизод, способный повлиять на судьбу титула, и они решили отказаться от расследования.

Хэмилтон продолжил развивать свой успех и чуть ли не на каждом круге показывал лучшее время дня. Отрыв от Ферстаппена постепенно рос, и пилот Red Bull ничего не мог с этим поделать. Когда он стал уступать ещё и Пересу, забравшемуся на третье место, необходимость в пит-стопе стала очевидной. Лидер чемпионата заехал в боксы, когда проигрывал уже шесть секунд, и вернулся на трассу пятым. Но Хэмилтон не задержался на трассе — он тоже поменял резину, выбрав самый жёсткий вариант.

Это не мешало британцу всё так же обновлять лучшие круги и опережать Ферстаппена уже более чем на семь секунд. Тогда в их спор пришлось вмешаться Пересу. Он шёл первым и получил команду сдерживать Хэмилтона любой ценой. Мексиканец свой долг перед командой выполнил отлично — яростная оборона от британца позволила Ферстаппену сократить отставание до двух секунд и заново включиться в борьбу за звание чемпиона мира.

LAP 21/58



Epic stuff at the front as race leader Sergio Perez battles hard to keep Lewis Hamilton frustrated



Hamilton eventually gets past to take P1, but his lead over Verstappen is cut to two seconds



"Checo is a legend" says Max over team radio #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/Thc5IPQV09 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Но своими силами нидерландец никак не мог сдержать лидера гонки. Второй пит-стоп был ему очень нужен, но его мешал совершить Боттас, ехавший третьим. Финн был готов так же броситься под колёса сопернику, как это делал Перес. Идеальный момент для пилота Red Bull настал, когда у Антонио Джовинацци из Alfa Romeo случились технические неполадки. Ему пришлось сойти с дистанции, и на некоторое время был введён режим виртуального автомобиля безопасности. Ферстаппен быстро получил новые шины и оказался в 17 секундах от Хэмилтона — ответный заезд в боксы отправил бы британца на второе место.

За 24 круга ситуация на трассе кардинально изменилась. Теперь уже Ферстаппен стремительно сокращал отставание от Хэмилтона. Для победы ему требовалось проезжать каждый круг быстрее на 0,7 секунды, и нидерландцу это действительно удалось один раз. Дальше пилот Red Bull отыгрывал меньше, но лидеру стали мешать круговые. По всем расчётам Хэмилтон должен был удержать лидерство, но произойти в гонке могло что угодно.

И Ферстаппену всё-таки улыбнулась удача. За пять кругов до финиша Николас Латифи из Williams разбил свой болид. Гонку пришлось прервать выездом сейфти-кара. Ферстаппен сразу же поменял шины, а Хэмилтон от этого отказался, рискуя уступить первую позицию. На то, чтобы очистить трассу от обломков болида Латифи, потребовалось довольно много времени, и гонке вернули боевой режим только на последнем круге.

Ферстаппен на свежих шинах сразу принялся атаковать ехавшего прямо перед ним Хэмилтона. Ему удалось вырваться вперёд на одном из тех новых поворотов, которые сделали организаторы. Британец дважды контратаковал, но каждый раз оставался позади. Ферстаппен, почти весь день державшийся за спиной главного соперника, финишировал первым и стал 34-м в истории чемпионом мира в классе «Формула-1». Хэмилтон же упустил шанс завоевать восьмой титул и превзойти достижение Михаэля Шумахера. Самый невероятный сезон в истории закончился достойной развязкой.