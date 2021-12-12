Финский пилот Райкконен завершил карьеру в «Формуле-1»

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Чемпион «Формулы-1» 2007 года финн Кими Райкконен провёл свою последнюю гонку в рамках чемпионата мира по кольцевым гонкам.
Финский пилот Райкконен завершил карьеру в «Формуле-1»
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На последнем этапе сезона — Гран-при Абу-Даби — он сошёл с дистанции. 

Его контракт с Alfa Romeo заканчивается. Таким образом, он завершает карьеру в статусе гонщика «Формулы-1». Об этом он объявил ещё в сентябре.

42-летний Райкконен также за свою карьеру выступал за Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus. Финн 21 раз побеждал на этапах королевских гонок и 103 раза поднимался на подиум.

Гран-при Абу-Даби стал для него 350-м. Дебютировал же он в «Формуле-1» в 2001 году.

Ранее сообщалось, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом мира «Формулы-1».

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