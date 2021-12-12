Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом мира «Формулы-1»

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.

Голландец уступал Льюису Хэмилтону на протяжении всей гонки, однако на последнем круге благодаря решению директора гонки убрать машину безопасности за круг до финиша сумел обогнать Хэмилтона. Британец из Mercedec финишировал вторым, а третьим стал Карлос Сайнс из Ferrari.

По итогам сезона Ферстаппен набрал 395,5 очка и стал чемпионом мира. Семикратный чемпион мира Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Ранее стало известно, что Никита Мазепин заболел коронавирусной инфекцией и пропустит Гран-при Абу-Даби.