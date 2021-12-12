Мазепин заболел коронавирусом, пилот пропустит Гран-при Абу-Даби

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин не сможет принять участие в гонке заключительного этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби (ОАЭ).

22-летний гонщик сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Ф-1.

BREAKING: Nikita Mazepin will not race in the Abu Dhabi Grand Prix after a positive test for Covid-19



Mazepin is experiencing only mild symptoms, and is now isolating in accordance with Covid-19 protocols



We wish Nikita a safe and rapid recovery pic.twitter.com/ZHNo8eCddT — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Отмечается, что Мазепин помещён на карантин. Спортсмен чувствует себя нормально. У него наблюдаются слабые симптомы заболевания.

Гонка состоится 12 декабря. Команды выйдут на старт в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации решающей гонки сезона «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.