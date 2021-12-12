Мазепин заболел коронавирусом, пилот пропустит Гран-при Абу-Даби

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Российский пилот команды Haas Никита Мазепин не сможет принять участие в гонке заключительного этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби (ОАЭ).
Мазепин заболел коронавирусом, пилот пропустит Гран-при Абу-Даби
  • Reuters

22-летний гонщик сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Ф-1.

Отмечается, что Мазепин помещён на карантин. Спортсмен чувствует себя нормально. У него наблюдаются слабые симптомы заболевания.

Гонка состоится 12 декабря. Команды выйдут на старт в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации решающей гонки сезона «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

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