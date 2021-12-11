Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
- Reuters
Результат голландца составил 1 минуту 22,109 секунды.
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,371), а тройку лучших замкнул его соотечественник Ландо Норрис из McLaren (+0,822).
Российский гонщик Haas Никита Мазепин стал 20-м.
Напомним, Хэмилтон и Ферстаппен набрали одинаковое количество очков за победу в чемпионате «Формулы-1». Победитель станет известен на заключительной гонке сезона в Абу-Даби.
Хэмилтон семь раз в своей карьере выигрывал чемпионат, в то время как Ферстаппен ни разу не становился чемпионом «Формулы-1».
Ранее Ферстаппен заявил, что если бы у него была машина Хэмилтона, то исход сезона был бы давно решён.