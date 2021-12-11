Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации решающей гонки сезона «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Результат голландца составил 1 минуту 22,109 секунды.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,371), а тройку лучших замкнул его соотечественник Ландо Норрис из McLaren (+0,822).

Российский гонщик Haas Никита Мазепин стал 20-м.

Напомним, Хэмилтон и Ферстаппен набрали одинаковое количество очков за победу в чемпионате «Формулы-1». Победитель станет известен на заключительной гонке сезона в Абу-Даби.

Хэмилтон семь раз в своей карьере выигрывал чемпионат, в то время как Ферстаппен ни разу не становился чемпионом «Формулы-1».

Ранее Ферстаппен заявил, что если бы у него была машина Хэмилтона, то исход сезона был бы давно решён.