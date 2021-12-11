Ферстаппен: если бы у меня была машина Хэмилтона, исход сезона был бы давно решён 

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился мнением о своём главном сопернике, британском гонщике Mercedes Льюисе Хэмилтоне, в преддверии решающей гонки сезона «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

«Я больше не произношу имя Льюиса Хэмилтона и название команды Mercedes? Да, всё так. Когда события развиваются таким образом, как в этом сезоне, то такое может происходить. Но для того, чтобы это произошло, случилось многое. Моё представление о некоторых людях изменилось», — цитирует Ферстаппена De Telegraaf.

По его словам, он не собирается уничтожать оппонента, но очень хочет его победить. При этом голландец подчеркнул, что делает всё возможное для успеха.

«Если бы у меня не было такого отношения, мы бы не были здесь с одинаковым количеством очков. Он уже был бы чемпионом. Думаю, что пилот «Формулы-1» должен считать себя лучшим. Так что для себя я лучший. Мне не нужно это признание. Для меня гораздо важнее то, что думаю я сам и что думают мои близкие. Если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решён», — заявил Ферстаппен.

Напомним, что оба пилота набрали одинаковое количество очков за победу в чемпионате «Формулы-1». Победитель станет известен на заключительной гонке сезона в Абу-Даби.

Хэмилтон семь раз в своей карьере выигрывал чемпионат, в то время как Ферстаппен ни разу не становился чемпионом «Формулы-1».

Ранее отец Ферстаппена заявил, что Макс не будет выбивать Хэмилтона с трассы ради победы.