Отец Ферстаппена: Макс не будет выбивать Хэмилтона с трассы ради победы

Йос Ферстаппен, отец пилота команды «Формулы-1» Red Bull Макса Ферстаппена, рассказал о соперничестве сына с гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

«Если бы до этого дошло, выбил бы Макс Льюиса с трассы? Не думаю, что это произойдёт. Макс очень хочет победить. Он будет стремиться к этому. Он попытается победить его. Он точно сделает всё для победы. Это будет захватывающе», — цитирует Ферстаппена-старшего Daily Mail.

Напомним, что оба пилота набрали одинаковое количество очков за победу в чемпионате «Формулы-1». Победитель станет известен на заключительной гонке сезона в Абу-Даби.

Хэмилтон семь раз в своей карьере выигрывал чемпионат, в то время как Ферстаппен ни разу не становился чемпионом «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Хэмилтон победил на Гран-при Саудовской Аравии.