Хэмилтон победил на Гран-при Саудовской Аравии

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
Хэмилтон победил на Гран-при Саудовской Аравии
  • AP
  • © Hassan Ammar

Семикратный чемпион Ф-1 быстрее всех проехал 50 кругов.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull с отставанием 11,825 секунды. Тройку лучших замкнул партнёр Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас (+27,531).

Таким образом, Хэмилтон и Ферстаппен сравнялись по очкам (369,5) и делят первое место в личном зачёте. Теперь чемпион сезона-2021 определится в последнем этапе — Гран-при Абу-Даби (10–12 декабря).

Ранее сообщалось, что российский гонщик Haas Никита Мазепин попал в аварию в гонке на Гран-при Саудовской Аравии и сошёл с дистанции.

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